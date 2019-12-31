В Госдуме обсудят закон о пересадке органов умерших без их предварительного согласия

Если человек не отказался от донорства при жизни, после смерти у него могут забрать органы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России может появиться презумпция согласия на посмертное донорство, когда у умерших будут забирать органы, если при жизни они сами не отказались от этого. Об этом заявил автор законопроекта, депутат и председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов.

«Инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа», — приводит слова депутата «Парламентская газета». Законопроект будут рассматривать в весеннюю сессию Госдумы.

Морозов подчеркнул, что написать отказ от донорства могут и родственники умершего. Это необходимо сделать в течение трех часов после того, как врачи диагностировали смерть мозга. Если у пациента нет близких, то вопрос о его донорстве будет рассматривать консилиум.

Ранее Минздрав представил новый закон о донорстве, напоминает RT. Согласно его положениям, в России может появиться регистр доноров, также в документе описан порядок выражения несогласия на пересадку органов после смерти.