18 января 2020

Bloomberg: советник Трампа по России отстранен от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, трамп дональд
Подчиненного Дональда Трампа отстранили от работыФото: pixabay.com / Pixabay License

Один из советников американского президента Дональда Трампа по России Эндю Пик временно отстранен от работы из-за расследования, которое ведется против него. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, связанные с ситуацией.

«Эндрю Пика, старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) по европейским и российским делам отправили в административный отпуск из-за расследования», — пишет издание. Отмечается, что Пик и представитель СНБ отказались от комментариев.

Пик занимал должность старшего директора по делам Европы и России в СНБ при Белом доме с ноября 2019 года. Ранее он работал заместителем помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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