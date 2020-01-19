Bloomberg: советник Трампа по России отстранен от работы

Подчиненного Дональда Трампа отстранили от работы
Один из советников американского президента Дональда Трампа по России Эндю Пик временно отстранен от работы из-за расследования, которое ведется против него. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, связанные с ситуацией.
«Эндрю Пика, старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) по европейским и российским делам отправили в административный отпуск из-за расследования», — пишет издание. Отмечается, что Пик и представитель СНБ отказались от комментариев.
Пик занимал должность старшего директора по делам Европы и России в СНБ при Белом доме с ноября 2019 года. Ранее он работал заместителем помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.