Пост мэра в Дагестане пытались продать за 10 миллионов рублей

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Подозреваемых задержали в момент передачи муляжа денегФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аферисты пытались продать должность мэра одного из городов Дагестана за 10 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Житель Республики Дагестан сообщил, что его знакомый с двумя своими доверенными лицами предложили оказать содействие в назначение его на пост мэра одного из городов Республики Дагестан», — сказала Волк. По ее словам, за свои услуги мошенники попросили 10 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД, подозреваемых задержали в момент передачи муляжа денег. У них изъяли травматический пистолет с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи на имя одного из мошенников.

По словам Волк, возбуждено уголовное дело. В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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