Пост мэра в Дагестане пытались продать за 10 миллионов рублей

Аферисты пытались продать должность мэра одного из городов Дагестана за 10 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Житель Республики Дагестан сообщил, что его знакомый с двумя своими доверенными лицами предложили оказать содействие в назначение его на пост мэра одного из городов Республики Дагестан», — сказала Волк. По ее словам, за свои услуги мошенники попросили 10 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД, подозреваемых задержали в момент передачи муляжа денег. У них изъяли травматический пистолет с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи на имя одного из мошенников.
По словам Волк, возбуждено уголовное дело. В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.