США уличили в фейках о борьбе России с коронавирусом

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять фейки о борьбе российского правительства с коронавирусом. Обращение опубликовано на странице посольства в Facebook.
«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Ответ появился после того, как Рот на своей странице в Twitter заявил, что Россия делает недостаточно для борьбы с пандемией. Также он предположил, что в российских больницах может не хватать необходимого оборудования в случае кризиса.
Посольство России в США обратилось ко всем американским политикам и общественным деятелям. Ведомство призывает к совместным действиям по борьбе с коронавирусом. Также посольство предлагает отказаться от публикации ложных новостей и попыток посеять рознь и разжечь русофобию, пишет RT.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «