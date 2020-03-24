23 марта 2020

США уличили в фейках о борьбе России с коронавирусом

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, журналист, маска медицинская, маска защитная
Российское посольство призывает США к совместным действиям по борьбе с коронавирусомФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять фейки о борьбе российского правительства с коронавирусом. Обращение опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Ответ появился после того, как Рот на своей странице в Twitter заявил, что Россия делает недостаточно для борьбы с пандемией. Также он предположил, что в российских больницах может не хватать необходимого оборудования в случае кризиса.

Посольство России в США обратилось ко всем американским политикам и общественным деятелям. Ведомство призывает к совместным действиям по борьбе с коронавирусом. Также посольство предлагает отказаться от публикации ложных новостей и попыток посеять рознь и разжечь русофобию, пишет RT.

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