Экономисты назвали отрасли, которые первыми понесут убытки из-за кризиса

В России станет убыточным производство колбасы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России из-за падения рубля могут понести убытки 15% всех видов обрабатывающей промышленности. Такая позиция приводится в обзоре Высшей школы экономики (ВШЭ).

При падении курса рубля до 80 рублей за доллар убыточными могут стать свыше 60% из 145 направлений, деятельность которых связана с обрабатывающей промышленностью и которые много тратят на импорт. «Это примерно 14—15% от всех видов обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. Авторы поясняют, что трудности могут возникнуть в связи с тем, что при падении рубля растут затраты на импортные материалы.

В частности, по мнению аналитиков, убыточным может стать производство текстиля, легковых и грузовых автомобилей, электрооборудования, а также — колбас, кофе и кормов для животных. В зоне риска — обрабатывающие отрасли, которые напрямую зависят от поставок импортного сырья.

Курс доллара на Московской бирже на текущий момент составляет 78 рублей.

Ранее Центробанк решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%, напоминает агентство Nation News. Некоторые банки при этом начали повышать ставки по ипотеке на 1,5%. В ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил о необходимости предоставления ипотечных каникул тем, кто в условиях кризиса лишился более трети доходов.