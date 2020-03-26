«Пятерочка» выделила пожилым спецчасы для покупок

Специальные часы для пожилых людей введут с 30 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») вводят специальные часы для посещения магазинов пожилыми людьми, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. Предполагается, что в это время остальные категории граждан должны воздержаться от покупок.

«Мы вводим специальные часы для посещения наших магазинов пожилыми людьми: каждый понедельник и четверг до 10:00. Просим остальные категории граждан в эти дни и в это время по возможности минимизировать посещение магазинов, отдавая приоритет старшему поколению, чтобы они могли без дополнительного риска для здоровья приобрести товары первой необходимости», — написал на своей странице в Facebook руководитель направления по работе с государственными органами сети X5 Retail Group Денис Сухоруков. В беседе с URA.RU он уточнил, что по новым правилам магазины будут работать с 30 марта. Мера коснется всех филиалов сети.

Ранее в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные в связи с пандемией коронавируса продлятся с 28 марта по 5 апреля. Больницы, продуктовые магазины, аптеки, банки будут работать в обычном режиме, уточнил глава государства, напоминает телеканал 360.