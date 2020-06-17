16 июня 2020

Программу развития Крыма признали безнадежной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт eurosnap/unsplash.com. Екатеринбург, крым, побережье, черное море
В пресс-службе главы Крыма открестились от госпрограммы социально-экономического развития полуострова Фото: eurosnap/unsplash.com

Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя наряду с госпрограммами по научно-техническому прогрессу, внешнеэкономической деятельности и сельскому хозяйству по итогам 2019 года показали наименьшую эффективность. Уровень мероприятий по ним составил менее 80%. Данные приводятся в докладе Минэкономразвития.

В пресс-службе главы Крыма пояснили, что госпрограмма социально-экономического развития полуострова не находится в ведении Республики, исполнителем выступает Министерство экономического развития. Однако в пресс-службе Минэка рассказали только о результатах программы, посвященной внешнеэкономической деятельности. «Объективно на реализацию госпрограммы „Развитие ВЭД“ влияет замедление темпов роста мировой экономики, сокращение объемов экспорта черных металлов, снижение поставок нефтепродуктов», — приводят ответ ведомства «Известия».

Также ведомство отметило достаточно скромный уровень софинансирования госпрограмм региональными бюджетами и неэффективность исполнителей.

Ранее в Кремле заявили, что точные сроки представления обновленного плана восстановления экономики России пока неизвестны. Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко считает, что спад экономики будет меньше, чем прогнозировали Минэкономразвития и ЦБ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...