ФСБ рассекретила архивные документы Второй мировой. Названы имена эстонцев, учинивших геноцид евреев

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
В архивных документах фамилии 44 фашистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности по Псковской области раскрыла новый список имен эстонских карателей, которые действовали в регионе в годы Великой Отечественной войны. В документе приведены фамилии 44 человек, занимавшие различные посты у оккупантов, включая тех, кто служил в нацистском «эскадроне смерти».

Лица, указанные в списке, осуществляли массовые убийства граждан на оккупированных территориях стран Европы и СССР, пишет РИА «Новости». Целями карателей были евреи, цыгане и другие «расово неполноценные» национальности, коммунисты, интеллигенция, члены движения сопротивления.

В годы войны в Псковской главной политической полиции служили Яак Койк, занимавший должность ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллин, помощник ассистента Александр Куудре, шофер Юхан Марус и служащие Печерской политической полиции и сотрудники Псковской референтуры. Также в списке указаны Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, которые являлись помощниками ассистента в так называемой «Айнзацкоманде №3».

В мае 2020 года ФСБ по Смоленской области рассекретила архивные документы, которые подтверждают, что во время оккупации гилтеровские каратели пытали детей. Другие архивы ведомства говорят о том, что в Ленинской области фашисты убили около 850 пациентов психиатрической больницы. Об этом пишет RT.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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