Федеральная служба безопасности по Псковской области раскрыла новый список имен эстонских карателей, которые действовали в регионе в годы Великой Отечественной войны. В документе приведены фамилии 44 человек, занимавшие различные посты у оккупантов, включая тех, кто служил в нацистском «эскадроне смерти».
Лица, указанные в списке, осуществляли массовые убийства граждан на оккупированных территориях стран Европы и СССР, пишет РИА «Новости». Целями карателей были евреи, цыгане и другие «расово неполноценные» национальности, коммунисты, интеллигенция, члены движения сопротивления.
В годы войны в Псковской главной политической полиции служили Яак Койк, занимавший должность ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллин, помощник ассистента Александр Куудре, шофер Юхан Марус и служащие Печерской политической полиции и сотрудники Псковской референтуры. Также в списке указаны Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, которые являлись помощниками ассистента в так называемой «Айнзацкоманде №3».
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