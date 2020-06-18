Силовики изучают все обстоятельства произошедшего
Жертвами стрелка на севере Москвы стали модель, ее мать и ребенок. Что известно о тройном убийстве к этому часу:
- По данным источника ТАСС, подозреваемым в совершении преступления является Севастьян Путинцев, осужденный в 2017 году за кражу. Подозреваемый каким-то образом смог получить оружие, камера подъезда зафиксировала, как он заходит в дом с охотничьим карабином в чехле.
- По предварительным данным, Путинцев устроил стрельбу из-за бытового конфликта. По данным телеканала 360, убитая Елизавета Хлюпина встречалась с мужчиной более пяти лет, однако они дважды расставались. Хлюпина была моделью, выпускницей модельного дома кутюрье Вячеслава Зайцева. Путинцев постоянно ревновал убитую. Кроме того, соседи описывают девушку как не скандальную, а молодого человека описывают как агрессивного, особенно после его возвращения из армии.
- Путинцев застрелил 26-летнюю Елизавету Хлюпину, а также убил ее ребенка 2016 года рождения и мать. После этого, по данным ТАСС, он покончил с собой.
- СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Прокуратура проверит, имел ли убийца разрешение на оружие и обоснованно ли он его получил. В Росгвардии заявили, что мужчина владел оружием на законных основаниях.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в доме 38 по улице Приорова в Москве. Позднее СК опубликовал видео из квартиры, в которой мужчина совершил тройное убийство.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.