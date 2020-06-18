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Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в доме 38 по улице Приорова в Москве. Позднее СК опубликовал видео из квартиры, в которой мужчина совершил тройное убийство.

Жертвами стрелка на севере Москвы стали модель, ее мать и ребенок. Что известно о тройном убийстве к этому часу:

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