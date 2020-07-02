Безруков поделился снимками со съемок «Бригады» из личного архива

Актер Сергей Безруков показал фото со съемок российского криминального сериала «Бригада» из личного архива. В этом сериале Безруков сыграл роль лидера преступной группировки Саши Белого. Альбом со снимками артист продемонстрировал в своем профиле в Instagram.
«Всем поклонникам „Бригады“ посвящается», — написал Безруков в описании к посту. Как напомнил артист, «Бригаду», которую он считает «единственной и неповторимой», снимали два года (2000-2002). Было отснято всего 15 серий — и этого, по мнению Безрукова, было достаточно. На архивных снимках запечатлены все актеры, сыгравшие главные роли в сериале: Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Андрей Панин.
Ранее Сергей Безруков посетил парад Победы в Екатеринбурге. Также в столице Урала он открыл музей разведчика Николая Кузнецова, расположившегося в парке «Россия — Моя история».
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