Стена строящегося торгового центра обрушилась в Кировской области. Есть погибшие. ВИДЕО

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Изоляция. Тюмень., проход закрыт, карантин, весна, самоизоляция
Информацию о разрушении здания проверяют правоохранительные органы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Зуевка в Кировской области обрушились перекрытия строящегося торгового центра. В результате инцидента под завалами погибли четыре человека.

«В Кировской области проверяют сообщение об обрушении дома», — сообщает REN-TV. По данным телеканала, также проверяется информация о погибших под завалами людях.

По предварительным данным, погибшие являлись рабочими, которых задействовали в строительстве магазина. Официального подтверждения этой информации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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