Информацию о разрушении здания проверяют правоохранительные органы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Зуевка в Кировской области обрушились перекрытия строящегося торгового центра. В результате инцидента под завалами погибли четыре человека.

«В Кировской области проверяют сообщение об обрушении дома», — сообщает REN-TV. По данным телеканала, также проверяется информация о погибших под завалами людях.

По предварительным данным, погибшие являлись рабочими, которых задействовали в строительстве магазина. Официального подтверждения этой информации нет.

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