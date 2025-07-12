В Забайкалье река вышла из берегов, начались подтопления

В Чите прокуратура начала проверку из-за угрозы подтопления микрорайона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Забайкалье из берегов вышла река Читинка, спасатели эвакуируют (архивное фото)
В Забайкалье из берегов вышла река Читинка, спасатели эвакуируют (архивное фото) Фото:

В Чите прокуратура Забайкальского края начала проверку после получения информации об угрозе подтопления микрорайона Каштак из-за выхода реки из берегов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Центрального района г. Читы организовала проверку по поступившей из оперативных служб информации о спуске гребня волны из села Смоленка в сторону микрорайона Каштак», — сообщили представители ведомства. Информацию о происшествии они распространили в своем telegram-канале.

Сотрудники прокуратуры намерены дать оценку действиям органов и организаций, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий паводков. Особое внимание уделят своевременности оказания помощи жителям подтопленных территорий и вопросам компенсации ущерба.

Ранее стало известно, что в Чите спасатели эвакуируют граждан с подтопленных территорий. В районе СНТ «Островок» из-за размыва насыпи началось подтопление приусадебных участков.

Днем сообщалось, что пик паводка перемещается в расположенные ниже по течению кооперативы. Опасность затопления действовала для микрорайона Каштак и садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель».

Для координации действий создан оперативный штаб. В ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайной ситуации были задействованы 44 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чите прокуратура Забайкальского края начала проверку после получения информации об угрозе подтопления микрорайона Каштак из-за выхода реки из берегов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Центрального района г. Читы организовала проверку по поступившей из оперативных служб информации о спуске гребня волны из села Смоленка в сторону микрорайона Каштак», — сообщили представители ведомства. Информацию о происшествии они распространили в своем telegram-канале. Сотрудники прокуратуры намерены дать оценку действиям органов и организаций, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий паводков. Особое внимание уделят своевременности оказания помощи жителям подтопленных территорий и вопросам компенсации ущерба. Ранее стало известно, что в Чите спасатели эвакуируют граждан с подтопленных территорий. В районе СНТ «Островок» из-за размыва насыпи началось подтопление приусадебных участков. Днем сообщалось, что пик паводка перемещается в расположенные ниже по течению кооперативы. Опасность затопления действовала для микрорайона Каштак и садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель». Для координации действий создан оперативный штаб. В ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайной ситуации были задействованы 44 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...