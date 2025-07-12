В Забайкалье река вышла из берегов, начались подтопления

В Чите прокуратура Забайкальского края начала проверку после получения информации об угрозе подтопления микрорайона Каштак из-за выхода реки из берегов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура Центрального района г. Читы организовала проверку по поступившей из оперативных служб информации о спуске гребня волны из села Смоленка в сторону микрорайона Каштак», — сообщили представители ведомства. Информацию о происшествии они распространили в своем telegram-канале.
Сотрудники прокуратуры намерены дать оценку действиям органов и организаций, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий паводков. Особое внимание уделят своевременности оказания помощи жителям подтопленных территорий и вопросам компенсации ущерба.
Ранее стало известно, что в Чите спасатели эвакуируют граждан с подтопленных территорий. В районе СНТ «Островок» из-за размыва насыпи началось подтопление приусадебных участков.
Днем сообщалось, что пик паводка перемещается в расположенные ниже по течению кооперативы. Опасность затопления действовала для микрорайона Каштак и садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель».
Для координации действий создан оперативный штаб. В ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайной ситуации были задействованы 44 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России.
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