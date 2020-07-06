Модель, обвинившая фотографа в насилии, обняла его на прощание. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей ОМОНА. Пермь, фотоаппарат зенит
Выходя из квартиры Сергея Беременьева, Дарья Фисун была спокойна Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В соцсетях появилось видео прощания модели Дарьи Фисун и фотографа Сергея Берменьева, которого она обвинила в изнасиловании. Перед уходом девушка обняла мужчину. Фотограф не признает свою вину.

«Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы…» — цитирует РИА «Новости» Берменьева. Позже в сети появилось видео, показывающее, как фотограф расстался с Дарьей Фисун. Девушка вела себя спокойно, обняла и даже положила голову на плечо Берменьева перед тем, как уйти.

Модель заявила, что Берменьев изнасиловал ее 5 июля во время кастинга. После он помыл ее и посадил на такси, уточнила девушка. Сразу после этого Фисун обратилась в полицию.

Сергей Берменьев известен своими работами с Иосифом Бродским, Аль Пачино, Квентином Тарантино и другими знаменитостями. Он является заслуженным деятелем искусств России.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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