Выходя из квартиры Сергея Беременьева, Дарья Фисун была спокойна Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В соцсетях появилось видео прощания модели Дарьи Фисун и фотографа Сергея Берменьева, которого она обвинила в изнасиловании. Перед уходом девушка обняла мужчину. Фотограф не признает свою вину.

«Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы…» — цитирует РИА «Новости» Берменьева. Позже в сети появилось видео, показывающее, как фотограф расстался с Дарьей Фисун. Девушка вела себя спокойно, обняла и даже положила голову на плечо Берменьева перед тем, как уйти.

Модель заявила, что Берменьев изнасиловал ее 5 июля во время кастинга. После он помыл ее и посадил на такси, уточнила девушка. Сразу после этого Фисун обратилась в полицию.

Сергей Берменьев известен своими работами с Иосифом Бродским, Аль Пачино, Квентином Тарантино и другими знаменитостями. Он является заслуженным деятелем искусств России.

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