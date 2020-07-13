Российский летчик рассказал, как выжил под ракетным обстрелом

Аналогичный самолету Кобылаша Су-25, стоящий в Курганском авиационном музее Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант, Герой России Сергей Кобылаш поделился воспоминаниями о боевых вылетах на своем Су-25 во время грузинской агрессии в Южной Осетии в 2008 году. По словам летчика, во время одного из вылетов он пережил прямое попадание ракеты.

«Мой ведомый по радио сказал мне: „Товарищ командир, по тебе пуск“. После этого — сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле», — цитирует летчика телеканал «Звезда».

Кобылаш, подчеркнул, что вначале штурвалом не получалось вывести самолет из пикирования, и он летел к земле. Однако летчик уперся ногами в педали, двумя руками потянул ручку и стабилизировал воздушное судно и на одном двигателе плавно «пошел в набор».

Но затем, после очередного обстрела, оказался поврежден и последний работающий двигатель. Тогда Кобылаш принял решение посадить самолет в труднодоступных условиях — под ним находился населенный пункт, и чтобы избежать человеческих жертв, пилоту пришлось максимально уйти в сторону.

Конфликт в Южной Осетии начался с 7 на 8 августа 2008 года после обстрела столицы республики грузинскими военнослужащими, напоминает RT. В ответ российский миротворческий контингент вывел из строя взлетно-посадочную полосу военного аэродрома вблизи Тбилиси, с которой взлетали атаковавшие Южную Осетию самолеты, а позже блокировал грузинские войска с моря. 16 августа руководители государств, вовлеченных в конфликт, подписали план мирного урегулирования.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.