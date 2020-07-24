Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Экс-чиновника будут судить за растрату денег представительства «Роснефти» в регионе.
По данным ведомства, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента «Роснефти» в представительстве по Хабаровскому краю заключил с аффилированной компанией «Бейс» договор аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене. К преступлению он привлек и гендиректора представительства Геннадия Кондратова, который якобы ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости аренды и лично подписал договор.
«С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО «НК «Роснефть» на сумму свыше 7,5 млн рублей», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Виктор Ишаев, напомним, был арестован в конце марта.