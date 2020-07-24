23 июля 2020

Утверждено обвинение по делу хабаровского экс-губернатора. Речь — о краже денег у «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, ишаев виктор
Генпрокуратура утвердила обвинение против Виктора Ишаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Экс-чиновника будут судить за растрату денег представительства «Роснефти» в регионе.

По данным ведомства, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента «Роснефти» в представительстве по Хабаровскому краю заключил с аффилированной компанией «Бейс» договор аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене. К преступлению он привлек и гендиректора представительства Геннадия Кондратова, который якобы ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости аренды и лично подписал договор.

«С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО «НК «Роснефть» на сумму свыше 7,5 млн рублей», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Виктор Ишаев, напомним, был арестован в конце марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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