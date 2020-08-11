Россияне массово жалуются на нарушения банков

Банк России систематически выявляет нарушения при предоставлении кредитных каникул. Основные проблемы — недостоверное информирование граждан об условиях льготного периода, требование не предусмотренных законом документов, необоснованный отказ и растягивание сроков рассмотрения заявок. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ.
«Банки необоснованно отклоняют или вовсе не рассматривают требования заемщиков об установлении кредитных каникул по закону. Также сотрудники финансовых организаций некорректно рассказывают гражданам об условиях и порядке реструктуризации займов, требуют документы, которые по закону предоставлять не нужно», — пишут «Известия». Представители банков в свою очередь отрицают факт нарушений. Так, например, в ВТБ утверждают, что число клиентских вопросов, связанных с кредитными каникулами, минимально. В Почта Банке заявили, что доля отказов в подключении кредитных каникул составляет 3%.
Ранее эксперты заявили, что к осени россияне массово окажутся в долгах. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти. Это приведет к увеличению закредитованности россиян и к существенному снижению доходов населения.
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