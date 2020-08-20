Муж ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал 216 земельных участков. Площадь одного из участков — более 16 миллионов квадратных метров (16 кв. км).
«Супругу [Чичановской] принадлежат 216 земельных участков. Только 38 из них в совместной или долевой собственности», — пишет
Самый большой участок, находящийся в собственности у мужа Чичановской, имеет площадь в 16 квадратных километров. Это равняется примерно восьми княжествам Монако (2,02 квадратного километра).
У самой Чичановской задекларирован в собственности 21 земельный участок. Однако в индивидуальной собственности у ректора только один участок из них. Помимо земли, она задекларировала четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. Также у нее есть квартира площадью 141,7 кв. метра. В прошлом году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее муж— 31,8 миллиона рублей.
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