Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков. Один из них равен восьми Монако

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Клипарт. Екатеринбург, налоговая декларация
В декларации у самой Чичановской 21 земельный участок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Муж ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал 216 земельных участков. Площадь одного из участков — более 16 миллионов квадратных метров (16 кв. км).

«Супругу [Чичановской] принадлежат 216 земельных участков. Только 38 из них в совместной или долевой собственности», — пишет News.ru со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованную на сайте Минздрава России. Имя супруга Чичановской в декларации не указывается.

Самый большой участок, находящийся в собственности у мужа Чичановской, имеет площадь в 16 квадратных километров. Это равняется примерно восьми княжествам Монако (2,02 квадратного километра).

У самой Чичановской задекларирован в собственности 21 земельный участок. Однако в индивидуальной собственности у ректора только один участок из них. Помимо земли, она задекларировала четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. Также у нее есть квартира площадью 141,7 кв. метра. В прошлом году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее муж— 31,8 миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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