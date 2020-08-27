В Минске массово задержали журналистов

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг, город минск
Журналистов задержали во время очередной акции протеста Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

На площади Свободы в Минске во время освещения акции протеста задержали журналистов. Наряду с представителями белорусских СМИ, о задержании своих сотрудников сообщают РИА «Новости» и ТАСС.

По информации портала TUT.BY, задержаны журналисты Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters). Всех задержанных отвезли в РУВД по Октябрьскому району.

О задержании своего сотрудника фотокорреспондента Сергея Бобылева сообщили в ТАСС. По информации агентства, у Бобылева была официальная аккредитация МИД Белоруссии. В качестве причины задержания ему озвучили «проверку документов». Агентство сообщает, что российское посольство в Белоруссии проверяет информацию о задержании.

РИА «Новости» также сообщают о задержании своего корреспондента. Агентству удалось получить комментарий у официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич. По ее словам, журналисты задержаны и доставлены в отдел милиции для выяснения личности.

Ранее уже сообщалось о задержании российских журналистов, работающих на оппозиционных протестах в Белоруссии. В дальнейшем, всех задержанных россиян депортировали из страны и поставили им в паспорта штамп о запрете посещения Белоруссии сроком на пять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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