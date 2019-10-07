На Украине объяснили ликвидацию русскоязычных школ

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев раскрыл подробности инициативы Министерства образования страны по переводу всех русскоязычных школ на украинский язык. Об этом сообщает УНИАН.
«Есть закон об образовании, где четко прописано, что языком обучения в школе является госязык», — заявил Горбачев. Он также напомнил, что закон, согласно которому языки меньшинств, в числе которых и русский, можно изучать на отдельных уроках, был принят в 2017 году. Так, по словам Горбачева, в отношении языка обучения «нет никаких возражений», если это «урок русского языка или зарубежной литературы», однако другие предметы нужно преподавать на украинском.
Кроме того, образовательный омбудсмен Украины подчеркнул, что работать в школах не имеют права не владеющие украинским языком учителя, а контролировать соблюдение законодательства — это обязанность администрации образовательного заведения.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на Украине вступил в силу 16 июля. Согласно документу, украинский язык является обязательным не только для учебных заведений, но и для больниц, сферы обслуживания и госорганов.