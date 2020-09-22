Названа дата начала рейсов между Россией и Беларусью

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Рейсы будут осуществляться в аэропорт Домодедово по средам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет полеты в Россию с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Полеты начнутся 30 сентября», — приводит слова из сообщения «Белавиа» ТАСС. Там добавили, что рейсы будут осуществляться в аэропорт Домодедово по средам. Позднее будет предоставлена информация об ограничениях для пассажиров в виду коронавируса, отметили в белорусской авиакомпании.

Воздушное пространство для пассажирских авиарейсов между Россией и Белоруссией закрылось в марте. Сначала «Белавиа» приостановила рейсы в Санкт-Петербург и Калининград, а после в Москву, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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