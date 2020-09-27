27 сентября 2020

Варламов перепутал фото L’One с Эллеем, устроившим ДТП. «Теперь все думают, что я наркоман»

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, тимати, горозия леван, L'one
L’One призвал блогера проверять информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист и блогер Илья Варламов использовал фотографию L’One (Левана Горозии) в новости про рэпера Эллея (Эльмин Гусейнов), который сбил трех человек в центре Москвы. Ролик Варламова появился на его YouTube-канале.

Урбанист, рассказывая про страшную аварию в столице, показал фото L’One. Это вызвало возмущение рэпера. «Теперь люди думают, что я искалечил жизнь трём людям. Под наркотой», — посетовал артист. Он призвал блогера проверять информацию и возмутился таким подходом. По словам Левана, Варламов извиняться отказался с формулировкой «Ну бывает, ошиблись».

Авария с участием Эльмина Гусейнова произошла 21 сентября. По предварительной версии, рэпер на Infiniti столкнулся с Mercedes. От удара иномарку музыканта отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Четыре человека пострадали. Троих госпитализировали, в том числе спутницу рэпера. Ранее стало известно, что он в момент ДТП был под воздействием наркотиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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