Журналист и блогер Илья Варламов использовал фотографию L’One (Левана Горозии) в новости про рэпера Эллея (Эльмин Гусейнов), который сбил трех человек в центре Москвы. Ролик Варламова появился на его YouTube-канале.
Урбанист, рассказывая про страшную аварию в столице, показал фото L’One. Это вызвало возмущение рэпера. «Теперь люди думают, что я искалечил жизнь трём людям. Под наркотой», — посетовал артист. Он призвал блогера проверять информацию и возмутился таким подходом. По словам Левана, Варламов извиняться отказался с формулировкой «Ну бывает, ошиблись».
Авария с участием Эльмина Гусейнова произошла 21 сентября. По предварительной версии, рэпер на Infiniti столкнулся с Mercedes. От удара иномарку музыканта отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Четыре человека пострадали. Троих госпитализировали, в том числе спутницу рэпера. Ранее стало известно, что он в момент ДТП был под воздействием наркотиков.
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