На выплаты семьям с детьми выделили еще 4,31 миллиарда Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За время вчерашней торговой сессии в США декабрьские нефтяные фьючерсы показали уверенный рост. Нефть марки Brent достигла отметки в 43,02 доллара за баррель (+0,94%), WTI — 41,59 долларов (+1,29%).

Положительная динамика нефтяных фьючерсов не оказала существенного влияния на курс рубля. Евро поднялся в цене на 25 копеек — до 91,59 рублей. Доллар — напротив — потерял в цене 14 копеек и торгуется за 77,78 рублей.

Ситуация в России

Из федерального бюджета выделено 4,31 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на новые выплаты в 10 тысяч рублей российским семьям с детьми не старше трех лет. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Кроме того, Совфед предложил продлить беззаявочное начисление ежемесячных детских выплат до 1 марта следующего года.

С 2021 года пособия также введут для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. На выплаты в 11 500 рублей могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума.

Мигранты из стран Евразийского экономического союза, работающие на территории РФ, могут рассчитывать на российскую пенсию. Госдума рассмотрит соответствующее предложение 21 октября.

Минфин готовит реформу российской армии. В частности, ведомство предлагает сократить численность вооруженных сил, а также увеличение выслуги лет для выхода на пенсию. Данные меры, по информации Минфина, направлены на оптимизацию федерального бюджета.

Ситуация в мире

Из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом, сократится пассажиропоток между Белоруссией и Россией . По словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, несмотря на достигнутые договоренности о расширении количества рейсов между странами, вопрос сейчас стоит об их сокращении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг возможность приватизации нефтеперерабатывающих заводов республики. По его словам, сложная ситуация на нефтяном рынке не повлияет на работу крупнейших НПЗ страны.

Прогнозы и мнения экспертов

Восстановление экономики РФ после коронакризиса обойдется федеральному бюджету в 6,5 миллиардов рублей. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, эти деньги будут потрачены на поддержку экономики в ближайшие два года.

При индексации пенсий Госдума будет рассматривать менее затратный для бюджета вариант, заявил экономист Михаил Беляев. По его словам, из-за убытков от пандемии коронавируса, Минфин не одобрит существенное увеличение суммы выплат.

Расширение санкций против «Северного потока-2» может обернуться против США. По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, ответные меры со стороны России могут стать губительными для Вашингтона.