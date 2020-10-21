21 октября 2020

Перед екатеринбургской больницей образовалась пробка из 15 скорых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
За полчаса к приемному покою подъехали еще три кареты скорой помощи, рассказали свидетели Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Машины скорой медицинской помощи в Екатеринбурге встали в огромную пробку около 24-й городской больницы. В очереди стоят около 15 машин, которые возят больных с коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19.

«Десять-одиннадцать машин стоят на сдачу пациентов. И еще на обработке (машин антисептическими растворами — прим. ред.) четыре машины стоит», — рассказали порталу E1 очевидцы. За полчаса к приемному покою подъехали еще три кареты скорой помощи, рассказали свидетели.

По последним данным, в Свердловской области заболели уже 33 425 человек, скончались 718 пациентов. Ранее сообщалось, что по математической модели Центра мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА) общее количество заболевших коронавирусом в России увеличится в три раза, а жертвами инфекции станут более 50 тысяч человек. Согласно приведенной центром модели, суточный пик количества заболевших будет достигнут 16 декабря этого года и составит около 24 тысяч человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...