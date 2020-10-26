Путин запретил проверять малый бизнес — Эрдоган объявил бойкот Франции — белорусские рабочие начали забастовку — кандидат в президенты США назвал Россию главным врагом — россиянам продлят льготы на оплату услуг ЖКХ — мэр Москвы заявил о победе над коронавирусом — для водителей ввели новое средство контроля. Все самые интересные и важные новости в России и мира на 26 октября — в обзоре URA.RU:
Турция объявила Франции торговое эмбарго
- Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал не приобретать товары из Франции. Это было сделано в ответ на то, что Франция отказалась покупать товары из Турции.
В Белоруссии объявлена забастовка
- С 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
- Однако, всеобщая забастовка в Белоруссии ограничилась лишь бойкотом среди сотрудников и студентов некоторых предприятий и вузов.
Путин поручил изменить ряд правовых актов
- Президент РФ Владимир Путин запретил проверять малый бизнес в России до конца 2021 года. Однако, запрет распространится не на все предприятия.
- В тоже время, глава государства
поручил правительствупродумать какие меры поддержки можно будет оказать детям, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.
- Также Путин предложил на 100% от среднего заработка увеличить оплату больничных родителям детей до семи лет.
- Российским регионам, которые имеют долги по бюджетным кредитам разрешат превысить предельный объем государственного долга.
Байден назвал Россию главной угрозой для США
- Россия является самой большой угрозой для безопасности США. Об этом заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.
Иран готов вмешаться в конфликт в Карабахе
- Иран мобилизовал войска на границе с Арменией и Азербайджаном для защиты национальных интересов. Там было развернуто элитное военное подразделение страны — Корпус стражей исламской революции.
- В тоже время, минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в нарушении перемирия, которое вступило в силу в 26 октября 07:00 (мск).
- Также стало известно, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана с представителями ОБСЕ состоится 29 октября в Женеве.
Водителей будут контролировать при помощи парконов
- Автомобилистов ждет больше штрафов за нарушения ПДД в связи в введением парконов — передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений.
В России продлили льготы на оплату ЖКХ
- Правительство России до конца года продлило льготу на оплату ЖКХ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Эксперт рассказал о побочных эффектах от вакцины
- Только у 15% россиян, которые были вакцинированы российским препаратом «Спутник V» наблюдаются побочные эффекты. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Собянин заявил о победе над коронавирусом
- По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина город практически победил коронавирус, так как за прошедшую неделю темпы роста числа заболевших снизились в 10 раз.
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