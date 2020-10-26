Кандидат в президенты США Джо Байден назвал Россию главной угрозой безопасности США Фото: Julio Cortez, AP/TASS

Путин запретил проверять малый бизнес — Эрдоган объявил бойкот Франции — белорусские рабочие начали забастовку — кандидат в президенты США назвал Россию главным врагом — россиянам продлят льготы на оплату услуг ЖКХ — мэр Москвы заявил о победе над коронавирусом — для водителей ввели новое средство контроля. Все самые интересные и важные новости в России и мира на 26 октября — в обзоре URA.RU:

Турция объявила Франции торговое эмбарго

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал не приобретать товары из Франции. Это было сделано в ответ на то, что Франция отказалась покупать товары из Турции.

В Белоруссии объявлена забастовка

С 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Однако, всеобщая забастовка в Белоруссии ограничилась лишь бойкотом среди сотрудников и студентов некоторых предприятий и вузов.

Путин поручил изменить ряд правовых актов

Президент РФ Владимир Путин запретил проверять малый бизнес в России до конца 2021 года. Однако, запрет распространится не на все предприятия.

В тоже время, глава государства поручил правительству продумать какие меры поддержки можно будет оказать детям, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.

продумать какие меры поддержки можно будет оказать детям, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов. Также Путин предложил на 100% от среднего заработка увеличить оплату больничных родителям детей до семи лет.

Российским регионам, которые имеют долги по бюджетным кредитам разрешат превысить предельный объем государственного долга.

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Россия является самой большой угрозой для безопасности США. Об этом заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Иран готов вмешаться в конфликт в Карабахе

Иран мобилизовал войска на границе с Арменией и Азербайджаном для защиты национальных интересов. Там было развернуто элитное военное подразделение страны — Корпус стражей исламской революции.

В тоже время, минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в нарушении перемирия, которое вступило в силу в 26 октября 07:00 (мск).

Также стало известно, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана с представителями ОБСЕ состоится 29 октября в Женеве.

Водителей будут контролировать при помощи парконов

Автомобилистов ждет больше штрафов за нарушения ПДД в связи в введением парконов — передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

В России продлили льготы на оплату ЖКХ

Правительство России до конца года продлило льготу на оплату ЖКХ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эксперт рассказал о побочных эффектах от вакцины

Только у 15% россиян, которые были вакцинированы российским препаратом «Спутник V» наблюдаются побочные эффекты. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Собянин заявил о победе над коронавирусом

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина город практически победил коронавирус, так как за прошедшую неделю темпы роста числа заболевших снизились в 10 раз.