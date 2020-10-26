Самое важное в России и в мире на 26 октября. Путин ввел новые льготы, в Белоруссии прошел первый день забастовки, раскрыт масштаб побочных эффектов от вакцины против COVID

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Джо Байден, байден джо
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал Россию главной угрозой безопасности США Фото: Julio Cortez, AP/TASS

Путин запретил проверять малый бизнес — Эрдоган объявил бойкот Франции — белорусские рабочие начали забастовку — кандидат в президенты США назвал Россию главным врагом — россиянам продлят льготы на оплату услуг ЖКХ — мэр Москвы заявил о победе над коронавирусом — для водителей ввели новое средство контроля. Все самые интересные и важные новости в России и мира на 26 октября — в обзоре URA.RU:

Турция объявила Франции торговое эмбарго

В Белоруссии объявлена забастовка

Путин поручил изменить ряд правовых актов

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Иран готов вмешаться в конфликт в Карабахе

Водителей будут контролировать при помощи парконов

В России продлили льготы на оплату ЖКХ

Эксперт рассказал о побочных эффектах от вакцины

Собянин заявил о победе над коронавирусом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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