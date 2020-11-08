08 ноября 2020

В 100 км от Бейрута упал горящий метеорит. Начался пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, планета, огни
В Ливане упал горящий метеорит Фото: Pixabay.com

На севере Ливана в провинции Аккар (100 км от Бейрута) упал горящий метеорит, который вызвал пожар на плантациях. О произошедшем сообщило национальное агентство NNA.

«Жители [населенного пункта] Аль-Талиля были удивлены падением с неба огненного метеорита сферической формы, который приземлился на равнине города и поджег плантации», — сообщает ливанское национальное агентство NNA.

В августе в районе морского порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Сообщалось о 150 погибших и порядка пяти тысяч пострадавших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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