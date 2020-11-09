Министр ЖКХ Владимир Якушев назначен новым полпредом президента в УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турция предложила России создать рабочую группу по Нагорному Карабаху — два федеральных министра ушли в отставку — больных с коронавирусом будут принудительно госпитализировать — военнослужащий расстрелял сослуживцев — школьные каникулы хотят продлить из-за выборов. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Президент Турции предложил Путину решить конфликт в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Власти Нагорно-Карабахской республики заявили, что полностью потеряли контроль над городом Шуши, который имеет стратегическое значение.

Руководители двух министерств покидают свои посты

Глава Минтранса Евгений Дитрих и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин уходят в отставку.

Также в ближайшее время уйдет в отставку и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Пациентов с COVID будут принудительно госпитализировать

Согласно новым правилам Минздрава, больных с положительным тестом на коронавирус, если у них нет возможности лечиться в отдельном помещении, будут принудительно госпитализировать.

В то же время в Кремле заявили, что не планируют ужесточать ограничительные меры.

В УрФО назначен новый полпред

Экс-министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев стал полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.

В правительстве России введена еще одна ставка зампредседателя. С 9 ноября председатель правительства РФ имеет 10 заместителей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Финляндия готовится открыть границы для россиян

Власти Финляндии рассматривают возможность открытия границ с некоторыми странами, в том числе с Россией.

В России резко уменьшилось население

Убыль населения в России в период с января по июль 2020 года увеличилась более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек. Такой отчет предоставила Счетная палата РФ.

Членам Совбеза запретили иметь счета в иностранных банках

Членам Совета безопасности России запрещено иметь вклады в зарубежных банках, которые находятся за пределами РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Также Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде России.

Глава ЦИК предложила продлить школьные каникулы

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину ввести школьные каникулы на период многодневного голосования.

Медицинские документы переведут в электронный формат

Все медицинские документы будут оцифрованы в течение года. Доступ к ним россияне смогут получить на едином портале «Мое здоровье».

В Воронеже солдат-срочник расстрелял сослуживцев

В воинской части в Воронеже солдат открыл стрельбу по своим сослуживцам и скрылся. Погибли три человека — два офицера и рядовой.

Позже полиция задержала военнослужащего. При себе он имел пистолет и две обоймы с патронами.