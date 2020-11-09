Самое важное в России и в мире на 9 ноября. Министры ушли в отставку, каникулы продлят из-за выборов, ковид-пациентов будут лечить принудительно

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Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, якушев владимир
Министр ЖКХ Владимир Якушев назначен новым полпредом президента в УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турция предложила России создать рабочую группу по Нагорному Карабаху — два федеральных министра ушли в отставку — больных с коронавирусом будут принудительно госпитализировать — военнослужащий расстрелял сослуживцев — школьные каникулы хотят продлить из-за выборов. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Президент Турции предложил Путину решить конфликт в Карабахе

Руководители двух министерств покидают свои посты

Пациентов с COVID будут принудительно госпитализировать

В УрФО назначен новый полпред

Финляндия готовится открыть границы для россиян

В России резко уменьшилось население

  • Убыль населения в России в период с января по июль 2020 года увеличилась более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек. Такой отчет предоставила Счетная палата РФ.

Членам Совбеза запретили иметь счета в иностранных банках

Глава ЦИК предложила продлить школьные каникулы

  • Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину ввести школьные каникулы на период многодневного голосования.

Медицинские документы переведут в электронный формат

  • Все медицинские документы будут оцифрованы в течение года. Доступ к ним россияне смогут получить на едином портале «Мое здоровье».

В Воронеже солдат-срочник расстрелял сослуживцев

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