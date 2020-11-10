Названы 4 важных изменения, которые ждут пенсионеров в 2021 году

С января следующего года произойдет ежегодная индексация пенсий. Выплаты по старости увеличат на 6,3%, а ожидаемый рост инфляции составит около 4%.
Весной россиян ожидает увеличение социальных пенсий на 2,6%. А в августе будет небольшая прибавка работающим пенсионерам. Гражданам частично зачтут новые трудовые права, то есть те страховые взносы, которые за них вносили работодатели в текущем году. Отмечается, что максимальная прибавка там ограничена — добавят лишь три пенсионных балла (это около 300 рублей). Индексация в полном объеме им доступна только после увольнения.
Также в следующем году увеличится пенсионный возраст. На полгода раньше нового срока могут выйти женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года. В-третьих, произойдет полный переход на электронные трудовые книжки (ЭТК). С этого времени все новые работники перестанут получать на руки их бумажные аналоги. Есть один момент — ЭТК добавятся только новые записи. Чтобы доказать свой стаж за предыдущие годы,необходимо будет собрать справки у работодателей. Можно заранее застраховать себя от потери классической бумажной трудовой книжки. Для этого нажот обратиться я заявлением в ПФР.
Последнее изменение, которое ожидает россиян, — новая форма накоплений. Предполагается, что граждане будут самостоятельно откладывать из своей зарплаты от 1 до 6% каждый месяц. Но такая возможность будет предоставляться всем желающим, заставлять никого не будут, пишет «
Ранее Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам» в качестве альтернативы балльной системе, напоминает «Пятый канал». Предложенная Калашниковым модель предполагает ранги (от 10 до 12), которые определяются набором показателей. В разговоре с URA.RU он объяснил, что «ранговая система» начисления пенсий в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза за счет увеличения процентов от утраченного заработка.
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