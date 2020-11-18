По настоянию работодателей, некоторым тюменцам могут разблокировать транспортные карты
Транспортные карты тюменцев могут разблокировать — в регионе коронавирусом заболели 423 ребенка — в Тобольске девочке отказались продать хлеб в супермаркете — в Тюмени начали возводить новогоднюю елку. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Власти могут разблокировать транспортные карты тюменцев
- Транспортные карты тюменцев, которых отправили на самоизоляцию, будут разблокированы по запросу работодателей. Информацию об этом сообщили в региональном оперштабе.
Названо количество заболевших COVID детей
- В регионе за время второй волны пандемии коронавирусом заболело 423 ребенка. В оперативном штабе региона отметили, что подавляющее большинство зараженных — школьники.
Девочке не продали хлеб из-за коронавируса
- В Тобольске 17-летней девочке не продали хлеб в супермаркете из-за новых ограничений по коронавирусу. Об этом URA.RU рассказала тетя девочки.
В Тюмени начали готовиться к празднованию Нового года
- На Цветном бульваре в Тюмени начали возводить праздничную искусственную елку. Также власти ищут подрядчика для строительство ледового городка. На это мэрия готова потратить пять млн рублей.
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