18 ноября 2020
17 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 19 ноября. Власти вернут льготный проезд, более 400 детей заболели COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, транспорт, автобус, общественный транспорт
По настоянию работодателей, некоторым тюменцам могут разблокировать транспортные карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Транспортные карты тюменцев могут разблокировать — в регионе коронавирусом заболели 423 ребенка — в Тобольске девочке отказались продать хлеб в супермаркете — в Тюмени начали возводить новогоднюю елку. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Власти могут разблокировать транспортные карты тюменцев

Названо количество заболевших COVID детей

  • В регионе за время второй волны пандемии коронавирусом заболело 423 ребенка. В оперативном штабе региона отметили, что подавляющее большинство зараженных — школьники.

Девочке не продали хлеб из-за коронавируса

В Тюмени начали готовиться к празднованию Нового года

  • На Цветном бульваре в Тюмени начали возводить праздничную искусственную елку. Также власти ищут подрядчика для строительство ледового городка. На это мэрия готова потратить пять млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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