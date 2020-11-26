Егор Крид пообещал, что обмен аккаунтами в Instagram и Telegram пройдет весело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Настя Ивлеева и певец Егор Крид на день обменяются аккаунтами в Instagram и Telegram. Об эксперименте они рассказали подписчикам в сторис.

«Друзья, завтра целый день Егор Крид будет сидеть в моем Instagram и telegram-канале и может делать все, что захочет — записывать сторис, выкладывать посты, отвечать на вопросы. Что он будет делать, я не знаю, но радует то, что я могу делать то же самое в его Instagram», — рассказала Ивлеева. Она назвала происходящее большим экспериментом.

«Даже не знаю, что завтра будет происходить. Но завтра в моем Instagram и telegram-канале за меня будет вести страницы Настя Ивлеева. Она будет постить все что угодно, а я будут делать все то же самое в ее аккаунтах. Будет весело точно», — заявил Крид у себя в сторис.

Ранее Ивлеева заявила, что до до конца года закроет все свои проекты, передает телеканал 360. При этом блогер намекнула, что в 2021 году покажет новые. Егор Крид несколько дней назад выпустил клип на трек «Веселая песня» совместно с Моргенштерном, напоминает Nation News. В ролике артисты поют в пустом городе и сжигают пачки денег.