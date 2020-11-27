В РФ предложили лишать свободы иноагентов

В России предложили лишать свободы людей, которые занимаются собором данных о нацбезопасности на зарубежные деньги и нарушают закон об иностранных агентах. О такой инициативе журналистам рассказал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Иноагентом могут признать физическое лицо, которое ведет политическую деятельность или сбор информации оборонного характера на деньги, полученные из-за рубежа. Сенаторы предлагают ужесточить наказание за такую деятельность вплоть до лишения свободы.
«Если за сбор информации оборонного характера срок лишения свободы может составлять до пяти лет, для тех, кто занимается политической деятельностью, — до двух с половиной лет, предусматриваются также штрафные санкции и общественные работы», — пояснил Климов в беседе с РИА «Новости». До внесения в Госдуму законопроект направили в Верховный суд для отзыва.
Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с URA.RU говорил, что предложение сенаторов считать иноагентами физлиц, которые ведут политическую деятельность за счет иностранного финансирования, значительно обезопасит Россию от зарубежного вмешательства во внутренние дела страны.
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