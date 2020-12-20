Синоптики предупредили россиян о ранней весне в следующем году

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Весна в большинстве российских регионов наступит раньше срока Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В следующем году россиян ждет преждевременная весна. Температура начнет повышаться раньше положенного срока, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, но холодный сезон будет по сокращенной программе», — рассказал Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, превышение средних температурных показателей для марта по России может достигать трех градусов.

Синоптик подчеркнул, что для европейской части России в этом году характерно превышение нормы температурных показателей. В следующем году, по его словам, эта тенденция сохранится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», из-за глобального потепления в ближайшее время начнет уменьшаться зимний период. По мнению климатолога Екатерины Пестряковой, погодные аномалии, в частности, малоснежные зимы, могут привести к страшным последствиям для природы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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