Минфин скорректировал бюджет обороны

Россия утвердила оборонный бюджет на 2021—2023 годы — его сократили на 10%. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
По ее словам, формирование бюджета на предстоящую трехлетку проходило в условиях жестких бюджетных ограничений, связанных, с эпидемией коронавируса. «В результате базовые бюджетные ассигнования на оборонные нужды на период 2021—2023 годов Минфином России были уменьшены на 10%», — сказала Шевцова в интервью газете «Красная звезда». Кроме того, на 5% сократили финансирование Госпрограмы вооружений. При этом социальные расходы по линии МО остались прежними, заключила замминистра.
Ранее Шевцова заявила, что женщинам-военнослужащим планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Размер указанной выплаты с нынешних 13504 рублей возрастет до 27984,66 рублей. Данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.
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