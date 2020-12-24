24 декабря 2020

Минфин скорректировал бюджет обороны

© Служба новостей «URA.RU»
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День инноваций Минобороны РФ ЦВО. Екатеринбург, отправка в армию
Формирование бюджета на предстоящую трехлетку проходило в условиях жестких бюджетных ограничений, связанных, с эпидемией коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия утвердила оборонный бюджет на 2021—2023 годы — его сократили на 10%. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По ее словам, формирование бюджета на предстоящую трехлетку проходило в условиях жестких бюджетных ограничений, связанных, с эпидемией коронавируса. «В результате базовые бюджетные ассигнования на оборонные нужды на период 2021—2023 годов Минфином России были уменьшены на 10%», — сказала Шевцова в интервью газете «Красная звезда». Кроме того, на 5% сократили финансирование Госпрограмы вооружений. При этом социальные расходы по линии МО остались прежними, заключила замминистра.

Ранее Шевцова заявила, что женщинам-военнослужащим планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Размер указанной выплаты с нынешних 13504 рублей возрастет до 27984,66 рублей. Данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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