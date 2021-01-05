05 января 2021

США озвучили причину «российской кибератаки» на правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Совета национальной безопасности США обвинил хакеров из России в масштабной кибератаке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В масштабной кибератаке на федеральные учреждения США, вероятно, участвовали российские хакеры. Такое совместное заявление сделали аппарат директора национальной разведки, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США. По их словам, целью хакеров были разведданные.

«Работа указывает, что источник целенаправленной устойчивой угрозы вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети», — передает заявление ТАСС. На данный момент ведется расследование.

Ранее российских хакеров обвинили в причастности к взлому системы Минфина США и Нацуправления по телекоммуникациям и информации, которое входит в структуру Минторга. Масштаб взлома настолько серьезен, что в США состоялась встреча Совета национальной безопасности. Также в январе хакеров из России обвинили во взломе системы Microsoft с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds. Они смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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