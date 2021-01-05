США озвучили причину «российской кибератаки» на правительство

В масштабной кибератаке на федеральные учреждения США, вероятно, участвовали российские хакеры. Такое совместное заявление сделали аппарат директора национальной разведки, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США. По их словам, целью хакеров были разведданные.
«Работа указывает, что источник целенаправленной устойчивой угрозы вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети», — передает заявление ТАСС. На данный момент ведется расследование.
Ранее российских хакеров обвинили в причастности к взлому системы Минфина США и Нацуправления по телекоммуникациям и информации, которое входит в структуру Минторга. Масштаб взлома настолько серьезен, что в США состоялась встреча Совета национальной безопасности. Также в январе хакеров из России обвинили во взломе системы Microsoft с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds. Они смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта.
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