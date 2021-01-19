ПФР усложнит россиянам перевод пенсионных накоплений

Сменить пенсионный фонд станет сложнее Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россияне смогут запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг. Это один из двух действующих на сегодняшний день способов подачи заявления о смене пенсионного фонда», — уточняется в сообщении.

Таким образом остается один канал подачи заявления — клиентская служба ПФР, куда обращение подается лично самим пенсионером либо его представителем. Данная мера призвана защитить россиян от неправомерного перевода средств, отмечает ПФР.

Каналы подачи заявлений о смене пенсионного фонда ограничивались уже ранее. С 2019 года запросы перестали приниматься по почте и через многофункциональные центры. На данный момент две трети заявлений о переводе пенсионных накоплений подается в клиентских службах ПФР, остальные — через портал госуслуг, сообщает « Царьград ».