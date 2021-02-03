Российский страховщик СОГАЗа приобрел пятую часть акций «Первого канала» — после того, как в 2020 году от нее отказалась кредитная организация ВТБ. Этой информацией поделились несколько источников.
«Страховщик является акционером „Первого канала“. По их словам, доля СОГАЗа в „Первом канале“ на данный момент составляет 20%», — приводит сведения РБК.
Доля в «Первом канале» принадлежала миллиардеру Роману Абрамовичу. В 2019 году она перешла ВТБ. В сентябре 2020 года банк ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала». Он отказался от 20% акций компании. При этом через 2 месяца — в конце декабря — ВТБ рассматривал возможность возвращения в капитал «Первого канала», напоминает RT.
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