Акции «Первого канала» купил крупнейший страховщик России. Ранее от них отказался ВТБ

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ВТБ хотел вернуться в состав акционеров «Первого канала» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский страховщик СОГАЗа приобрел пятую часть акций «Первого канала» — после того, как в 2020 году от нее отказалась кредитная организация ВТБ. Этой информацией поделились несколько источников.

«Страховщик является акционером „Первого канала“. По их словам, доля СОГАЗа в „Первом канале“ на данный момент составляет 20%», — приводит сведения РБК.

Доля в «Первом канале» принадлежала миллиардеру Роману Абрамовичу. В 2019 году она перешла ВТБ. В сентябре 2020 года банк ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала». Он отказался от 20% акций компании. При этом через 2 месяца — в конце декабря — ВТБ рассматривал возможность возвращения в капитал «Первого канала», напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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