В РПЦ предложили блокировать соцсети за мат

Митрополит Иларион заявил, что соцсети необходимо автоматически блокировать за мат Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Социальные сети и интернет-сайты, которые используют русский мат, необходимо автоматически блокировать. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать. Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться», — рассказал он в передаче «Церковь и мир». Митрополит также добавил, что использование нецензурной лексики является «очень серьезной болезнью». По его словам, матерные выражения иногда используют и сотрудники органов правопорядка.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу в начале февраля 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». Теперь соцсети самостоятельно обязаны удалять публикации нецензурной лексикой. Часть российских интернет-пользователи призналась, что теперь не видит смысла в соцсетях. Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что нужно бороться с неправильным воспитанием, а не с его последствиями, передает агентство Nation News.