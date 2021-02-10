Россиянам могут увеличить социальные выплаты Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После длительного роста мировые цены на нефть ко вчерашнему закрытию торгов перешли к снижению. Стоимость апрельских фьючерсов марки Brent упала на 0,38% — до 60,47 долларов за баррель, WTI — также на 0,38% — до 57,75 доллара.

Позитивные настроения и рост интереса к рисковым активам со стороны инвесторов привели к укреплению курса российской валюты. Евро по отношению к рублю потерял в цене 0,16% и торгуется 89,43 рубля, доллар опустился на 0,48% — до 73,94 рублей.

Ситуация в России

В Совфеде предложили ввести бессрочные льготы для сирот и ветеранов боевых действий. Инициатива сенаторов в частности закрепляет особое право для вышеуказанных категорий россиян на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Электроника в России в течение 2021 года подорожает на 50%. По словам аналитиков, к росту цен приведет увеличение закупочной стоимости и проблемы с логистикой. Больше всего подорожают ноутбуки.

В России изменили правила оформления пенсий за умерших. В частности, заявление на получение выплат почивших родственников можно подать в электронном виде.

Число работающих россиян упало до рекордного за последние 10 лет минимума. Согласно исследованию «Финэкспертизы», к концу прошлого года в стране зафиксировано 70,77 работников. Подобная численность занятых россиян была ниже лишь 10 лет назад — в 2010 году (69,9 миллионов человек).

Перед осенними выборами в Госдуму для россиян введут новые социальные выплаты. По словам депутата Госдумы Сергея Калашникова, денежные перечисления будут рассчитаны на широкий круг, однако в приоритете будут силовики. Кроме того, по мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Олега Шеина, дополнительные деньги также могут быть направлены на индексацию всех пенсий.

Ситуация в мире

Страны Евросоюза готовятся ввести новые санкции в отношении РФ. По словам верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, он сделает конкретные предложения по расширению экономических ограничений в отношении России в ближайшее время.

Финансированием белоруской оппозиции занимаются власти США, Литвы и Польши. Об этом заявил белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, у стран Запада существует система спонсирования штаба одного из лидеров белорусского протеста Светланы Тихановской.

Власти США примут меры в отношении России по делу блогера Алексея Навально. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, американские власти обсуждают введение санкций против РФ с другими странами.

Прогнозы и мнения экспертов

Россияне рискуют потерять средства маткапитала, в случае, если власти разрешать их инвестировать. По мнению аналитиков, большинство людей не обладают высокой финансовой грамотностью.