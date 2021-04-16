Прилепин раскритиковал Урганта из-за Моргенштерна и Джигана

Писатель и политик Захар Прилепин раскритиковал ведущего Ивана Урганта. Прилепину не понравилось, что в передаче «Вечерний Ургант» представили рэперов Алишера Моргенштерна и Джигана в образе российских классиков.
«[Ургант показал] стилизованных под Пушкина и Гоголя [портреты] — Моргенштерна, Джигана, еще кого-то — рэперы, короче», — цитирует газета «Аргументы и факты» Прилепина. Он отметил, что из-за таких шуток телеведущего россияне могут начать думать, что в стране нет хороших поэтов.
Вместе с этим Прилепин назвал имена лириков Олега Чухонцева, Юрия Кублановского и других. Писатель уверен, что про них не снимут сюжет в «Вечернем Урганте», потому что разговор о поэтах считается скучным.
«Никого не просвещать, а только сетовать на падение нравов», — раскритиковал Прилепин позицию Урганта. Писатель выразил уверенность, что власти РФ должны заниматься пропагандой качественной поэзии.
Ранее Прилепин заявил, что государство должно популяризировать образы исторических личностей. Он уверен, что соответствующие решения должны поддерживать местные элиты. Прилепин критиковал медийных личностей, сообщает «Дни.ру».
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