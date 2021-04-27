Медики прокомментировали госпитализацию Светличной

Светлана Светличная попала в больницу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российская актриса Светлана Светличная попала в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

«Она находится у нас», — прокомментировали агентству в клинической больнице имени С. С. Юдина. Точных причин госпитализации медики не называют. Также ничего не известно о состоянии актрисы. При этом ранее СМИ сообщали, что у Светличной подозревают инсульт.

Сейчас актрисе 80 лет. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».