Медики прокомментировали госпитализацию Светличной

Светлана Светличная попала в больницу
Российская актриса Светлана Светличная попала в больницу. Об этом сообщает ТАСС.
«Она находится у нас», — прокомментировали агентству в клинической больнице имени С. С. Юдина. Точных причин госпитализации медики не называют. Также ничего не известно о состоянии актрисы. При этом ранее СМИ сообщали, что у Светличной подозревают инсульт.
Сейчас актрисе 80 лет. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
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