Медики прокомментировали госпитализацию Светличной

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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
Светлана Светличная попала в больницу Фото:

Российская актриса Светлана Светличная попала в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

«Она находится у нас», — прокомментировали агентству в клинической больнице имени С. С. Юдина. Точных причин госпитализации медики не называют. Также ничего не известно о состоянии актрисы. При этом ранее СМИ сообщали, что у Светличной подозревают инсульт.

Сейчас актрисе 80 лет. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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