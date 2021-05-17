В Госдуме решат вопрос о новых выплатах семьям с детьми

В России появятся пособия беременным и семьям с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопрос о ежемесячном пособии беременным и семьям с детьми обсудят в Госдуме 17 мая. Об этом объявил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми», — цитирует ТАСС заявление депутата. По словам Жукова, речь идет о ежемесячном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности. Также парламентарии обсудят пособия на детей от 8 до 16 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума и оплату больничных по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% среднего заработка.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Во время своей речи российский лидер анонсировал ряд новых выплат гражданам, передает сайт argumenti.ru. В Госдуме позже объяснили, как будут начисляться деньги россиянам.