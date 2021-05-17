В Госдуме решат вопрос о новых выплатах семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара, лето, май. Челябинск, ребенок, семья, жара, родители, лето, младенец, май
В России появятся пособия беременным и семьям с детьми Фото:

Вопрос о ежемесячном пособии беременным и семьям с детьми обсудят в Госдуме 17 мая. Об этом объявил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми», — цитирует ТАСС заявление депутата. По словам Жукова, речь идет о ежемесячном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности. Также парламентарии обсудят пособия на детей от 8 до 16 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума и оплату больничных по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% среднего заработка.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Во время своей речи российский лидер анонсировал ряд новых выплат гражданам, передает сайт argumenti.ru. В Госдуме позже объяснили, как будут начисляться деньги россиянам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...