Сенатор предложил увеличить минимальный размер алиментов в России

Многие родители отказываются выплачивать алименты на детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минимальный размер алиментов нужно поднять до прожиточного минимума. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Некоторые „любители“ детей устраиваются на работу, официально оформляют МРОТ, и четверть, которую им присуждают — где-то 4 000 рублей, может и меньше. Он, вроде, формально платит, а на самом деле этих средств просто недостаточно. Вот для чего делается минимальный порог. Это невысокий порог. Что такое 50% от прожиточного минимума? Понятно, что это мало, но это по крайней мере будут избегать таких уловок. Лучше, конечно прожиточный минимум. Но сегодня это значит, что зарплата должна быть около 40 тысяч рублей. Это возможно не везде», — сказал Рязанский.

Также сенатор отметил, что есть очень большое количество родителей, которые совсем не платят алименты. По его словам, увеличение или снижение минимального порога на их решение не повлияет. Нужны более серьезные меры.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на партийном форуме «Большой семейный совет» поддержал предложение установить обязательный объем алиментов на детей на уровне 50% от прожиточного минимума. Он отметил, что для этого требуется изменять законы, в том числе Семейный кодекс, которым определяются минимальные критерии начисления алиментов.