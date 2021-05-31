В «Единой России» предложили считать алименты по-новому

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Дмитрий Медведев поддержал идею о назначении алиментов в привязке к прожиточному минимуму Фото:

В России следует установить обязательный объем алиментов на детей на уровне 50% от прожиточного минимума. С соответствующим предложением выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на партийном форуме «Большой семейный совет».

Во время форума прозвучало предложение об установлении обязательного объема алиментов на детей на уровне 50% от прожиточного минимума. «Это звучит справедливо, для этого требуется изменять законы, в том числе Семейный кодекс, которым определяются минимальные критерии начисления алиментов», — приводит слова Медведева ТАСС.

Экс-президент также заявил о махинациях со справками, которые приносят для выплаты алиментов. «Часто справки, которые приносят для выплаты алиментов, липовые, как можно меньше туда цифру вставляют — и если зарплата там 10 тысяч, а алименты 25%, то вот тебе 2,5 тысячи», — отметил он. По словам Медведева, сейчас необходимо подумать над формулировкой, которая сделает возможным на усмотрение суда устанавливать определенный процент от прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что в России повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Таким образом, должники не смогут избежать наказания, выплачивая своим детям лишь небольшие суммы, передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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