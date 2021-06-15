Стоимость нефти Brent достигла рекордных отметок

Стоимость нефти достигла рекордных отметок за последние два года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефть марки Brent впервые с 26 апреля 2019 года поднялась выше 74 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года. Цены растут на ожидании высокого спроса на топливо», — передает телеканал 360.

Нефть WTI за день в ходе торгов росла на 1,5%, до 71,98 доллара. Днем нефть дорожала на 0,3%. Рост цен обусловлен также снижением коммерческих запасов в США. По информации «Национальной службы новостей», завтра будет опубликована еженедельная статистика по этому показателю. Предполагается, что он может показать сокращение четвертую неделю подряд.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что текущие цены на нефть полностью отвечают ситуации на рынке, передает RT. Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий сообщил, что нефтегазовая промышленность России может прийти в упадок, так как последующие 10 лет мир пройдет пик ее потребления.