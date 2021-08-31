Словакам запретили прививаться «Спутником V»

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Вакцинация от COVID-19 в УгЛТУ. Екатеринбург, вакцина от коронавируса, спутник лайт
Жители республики больше не смогут вакцинироваться российским препаратом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Словакия прекращает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в минздраве страны.

«Сегодня [во вторник] последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться „Спутником V“, смогут получить вторую дозу российской вакцины», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В Словакии начали вакцинацию «Спутником V» 7 июня, пишет RT. Покупка российской вакцины вызвала недовольство, потому что препарат не зарегистрирован в Евросоюзе. Граждане были не согласны с решением премьер-министра Игора Матовича прививать жителей «Спутником V». Пользователи в соцсетях заявили, что в стране есть проблемы хуже коронавирусной инфекции, а Матович не должен занимать пост премьер-министра. Президент страны Зузана Чапутова также не поддержала решение о сделке. В результате в Словакии начался правительственный кризис из-за покупки вакцины, а Матович ушел в отставку, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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