Словакам запретили прививаться «Спутником V»

Жители республики больше не смогут вакцинироваться российским препаратом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Словакия прекращает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в минздраве страны.

«Сегодня [во вторник] последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться „Спутником V“, смогут получить вторую дозу российской вакцины», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В Словакии начали вакцинацию «Спутником V» 7 июня, пишет RT. Покупка российской вакцины вызвала недовольство, потому что препарат не зарегистрирован в Евросоюзе. Граждане были не согласны с решением премьер-министра Игора Матовича прививать жителей «Спутником V». Пользователи в соцсетях заявили, что в стране есть проблемы хуже коронавирусной инфекции, а Матович не должен занимать пост премьер-министра. Президент страны Зузана Чапутова также не поддержала решение о сделке. В результате в Словакии начался правительственный кризис из-за покупки вакцины, а Матович ушел в отставку, пишет «Национальная служба новостей».