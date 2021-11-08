Зеленский: освобождение Киева СССР от фашистов было «жестоким»

Зеленский назвал СССР «бездушной машиной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СССР действовал очень жестоко во время освобождения Киева от немецко-фашистских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

«Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости „великих“ руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — написал Зеленский в Telegram. Президент Украины отметил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибло 417 тысяч солдат, тогда как историки утверждают, что эта операция унесла жизни миллиона человек.

Зеленский подчеркнул, что для настоящего государства человеческая жизнь представляет высшую ценность. В то время как СССР — это «бездушная машина, для которой человек просто горючее, ресурс». По словам Зеленского, Киев освободили по прихоти руководства сделать это к годовщине Октябрьской революции. Число жертв для советского руководства было неважно.

Операция по освобождению Киева началась 1 ноября 1943 года. Через пять дней Киев уже контролировали войска 1-го Украинского фронта и 1-й Отдельной чехословацкой бригады.