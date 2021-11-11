В России предложили штрафовать бизнес за сбор персональных данных

Госдума рассмотри введение новых штрафов для предпринимателей в ноябре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предпринимателей начнут штрафовать, если они не предоставят услуги или не заключат договор-купли-продажи с клиентом, который отказался от предоставления своих персональных данных. Законопроект находится в Госдуме РФ и может быть принят в ноябре.

Излишнее любопытство к личностным данным будет наказываться штрафами от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Законопроект находится в плане рассмотрения нижней палаты в ноябре и рекомендован к принятию, сообщили «Известиям» в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Сейчас зачастую людей вынуждают указывать персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», — высказывался премьер-министр России Михаил Мишустин о необходимости таких изменений в мае, передают «Известия». Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков поддержал инициативу, добавив, что сейчас «с персональными данными происходит безобразие».

Инициативу поддержали в ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ. Президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин высказался против нововведения, добавив, что бизнес-сообщество отнесется к этим нормам негативно. «Мы вообще считаем, что введение новых штрафов или их повышение — недопустимо. Наоборот, необходимо сокращать их количество и снижать размеры», — подчеркнул Калинин.

Ранее сообщалось, что в РФ планируется введение штрафов для авиаперевозчиков, которые задерживают рейсы. Правозащитник призвал увеличивать штрафы за нарушение ПДД раз в два года. Минюст подготовил новые штрафы для российских водителей. Роскомнадзор впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр после того, как ввел наказание, передает телеканал 360.