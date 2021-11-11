Правозащитник призвал повышать штрафы автомобилистам раз в 2 года

Суммы штрафов автомобилистам нужно повышать регулярно с учетом инфляции, считает Юрий Панченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Увеличение сумм штрафов раз в два года является одной из наиболее эффективных форм воздействия на автомобилистов. Повышать штрафы нужно на уровень инфляции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автоэксперт, правозащитник Юрий Панченко.

«Наиболее эффективная форма воздействия — это раз в два года увеличивать штрафы, а не сразу вводить огромные суммы, так как через пару лет люди перестают их бояться. Наиболее оптимально, если штрафы повышаются на уровень инфляции, то есть за два года инфляция скакнула на 10%, штрафы поднялись на 10%, тогда начинаются разговоры и народ думает о том, что штрафы ужесточают. И если вы в течение, допустим, 10 лет каждый год будете прибавлять по две тысячи, то воздействие на общество будет гораздо более эффективным», — объяснил Юрий Панченко.

В беседе с URA.RU председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук добавил, что информация об увеличении штрафов может быть стимулом для недопущения правонарушений. «Пугать людей увеличением штрафов — это нормально. Логика здесь направлена на то, чтобы прощупать настроение людей, понять, будут ли возмущаться. Но лишь небольшие штрафы стимулируют граждан платить, иначе автомобилисты начинают их обжаловать, что для государства плохо. Поэтому сейчас минимальный штраф за превышение скорости со скидкой составляет 250 рублей, что не оправдывает затраты на его обжалование», — подчеркнул он.

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