Специалист Минздрава: часть болевших нужно вакцинировать досрочно

Вакцинация показана переболевшим и привитым, у кого нет антител Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Досрочная вакцинация может быть показана людям, у которых через месяц после болезни или вакцинации так и не выработались антитела. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Есть люди, у которых через месяц после вакцинации или болезни не выявляются антитела. Это бывает не только у тех, у кого COVID-19 прошел в легкой форме, но и у переболевших тяжело, то есть у кого иммунитет подавлялся специфическими иммуносупрессивными препаратами. В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить следующую дозу вакцины», — объяснил Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева подчеркнула, что отсутствие антител к COVID-19 может быть особенностью организма. «Считается, что, если человек переболел, привился, а антител у него нет, нужно провести обследование на состояние иммунного дефицита, но это неправильно, потому что это может быть просто индивидуальная особенность человека. Может быть, человек вообще не вырабатывает антитела, дает иммунитет, но не образование антител. Поэтому к каждой ситуации нужно подходить индивидуально и консультироваться у специалиста по поводу досрочного введения препарата либо ревакцинации», — добавила она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как достичь уровня антител в 2000 BAU (стандарт измерения) на миллилитр. Для этого необходимо через пять-шесть месяцев после болезни либо вакцинации сделать ревакцинацию.