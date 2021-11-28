Сотрудники ПФР украли у пенсионеров сотни тысяч рублей

Сотрудники Пенсионного фонда России по Иркутской области украли из бюджета фонда более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в иркутском управлении СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества путем обмана лицами из числа должностных лиц отделения ПФР по Иркутской области», — говорится в сообщении. По версии следствия, помимо сотрудников фонда, в преступлениях участвовали и иные лица.
Подозреваемые совершали хищения из бюджета ПФР и его управлений на территории Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Общая сумма ущерба — более 600 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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