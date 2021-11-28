Сотрудники ПФР украли у пенсионеров сотни тысяч рублей

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Подозреваемые украли из ПФР более 600 тысяч рублей Фото:

Сотрудники Пенсионного фонда России по Иркутской области украли из бюджета фонда более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в иркутском управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества путем обмана лицами из числа должностных лиц отделения ПФР по Иркутской области», — говорится в сообщении. По версии следствия, помимо сотрудников фонда, в преступлениях участвовали и иные лица.

Подозреваемые совершали хищения из бюджета ПФР и его управлений на территории Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Общая сумма ущерба — более 600 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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