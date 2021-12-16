Госдума приняла закон о «дачной амнистии» до 2031 года

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Закон о «дачной амнистии» даст дополнительные права наследникам земельных участков Фото:

Государственная дума РФ поддержала инициативу «Единой России» о продлении законопроекта о «дачной амнистии» до 2031 года. Закон упрощает порядок оформления документов на земельные участки и садовые дома.

«Механизм будет действовать до 1 марта 2031 года и даст возможность еще в течение пяти лет в упрощенном порядке оформлять права граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года. Право на дом и землю под ним будет оформляться по одному заявлению. Дополнительные права получат наследники предыдущих владельцев», — сообщили на заседании Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте парламента.

Ранее «Единая Россия» выступила с предложением о продлении «дачной амнистии». Благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, возведенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. В Союзе дачников заявили, что «дачная» амнистия защитит права россиян, пишет RT.

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Государственная дума РФ поддержала инициативу «Единой России» о продлении законопроекта о «дачной амнистии» до 2031 года. Закон упрощает порядок оформления документов на земельные участки и садовые дома. «Механизм будет действовать до 1 марта 2031 года и даст возможность еще в течение пяти лет в упрощенном порядке оформлять права граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года. Право на дом и землю под ним будет оформляться по одному заявлению. Дополнительные права получат наследники предыдущих владельцев», — сообщили на заседании Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте парламента. Ранее «Единая Россия» выступила с предложением о продлении «дачной амнистии». Благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, возведенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. В Союзе дачников заявили, что «дачная» амнистия защитит права россиян, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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