Госдума приняла закон о «дачной амнистии» до 2031 года

16 декабря 2021 в 15:28 Размер текста - 17 +

Закон о «дачной амнистии» даст дополнительные права наследникам земельных участков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная дума РФ поддержала инициативу «Единой России» о продлении законопроекта о «дачной амнистии» до 2031 года. Закон упрощает порядок оформления документов на земельные участки и садовые дома. «Механизм будет действовать до 1 марта 2031 года и даст возможность еще в течение пяти лет в упрощенном порядке оформлять права граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года. Право на дом и землю под ним будет оформляться по одному заявлению. Дополнительные права получат наследники предыдущих владельцев», — сообщили на заседании Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте парламента. Ранее «Единая Россия» выступила с предложением о продлении «дачной амнистии». Благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, возведенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. В Союзе дачников заявили, что «дачная» амнистия защитит права россиян, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная дума РФ поддержала инициативу «Единой России» о продлении законопроекта о «дачной амнистии» до 2031 года. Закон упрощает порядок оформления документов на земельные участки и садовые дома. «Механизм будет действовать до 1 марта 2031 года и даст возможность еще в течение пяти лет в упрощенном порядке оформлять права граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года. Право на дом и землю под ним будет оформляться по одному заявлению. Дополнительные права получат наследники предыдущих владельцев», — сообщили на заседании Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте парламента. Ранее «Единая Россия» выступила с предложением о продлении «дачной амнистии». Благодаря нововведениям будут легализованы жилые дома, возведенные до того, как начал работать Градостроительный кодекс РФ. В Союзе дачников заявили, что «дачная» амнистия защитит права россиян, пишет RT.